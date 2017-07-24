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    Киев

    Суд обязал завести дело против Кличко за переименование проспекта Ватутина

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (194)

    (обновлено: )21290
    Автор электронной петиции на сайте Киевсовета против переименования проспекта, сообщила, что решение властей о переименовании проспекта все еще не вступило в силу, и пообещала добиться в суде его полной отмены.
    Виталий Кличко презентовал новую надпись КИЕВ при въезде в столицу
    facebook.com/merkieva

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Суд в Киеве обязал полицию города возбудить уголовное дело по заявлению общественников, требовавших привлечь к ответственности мэра столицы Украины Виталия Кличко за попытку ввести в действие решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича, несмотря на запрет суда, сообщила в понедельник Елена Бережная — глава украинской общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты".

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Дела проспектные: так Шухевич или все-таки Ватутин?

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на секретаря Киевского горсовета Владимира Прокопива сообщили, что решение горсовета от 1 июня о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича уже вступило в силу. После этого общественники, выступающие против переименования, потребовали от полиции Киева завести против мэра уголовное дело. По их словам, городские власти не имели права предпринимать действия, направленные на введение в действие решения, так как Окружной административный суд Киева запретил подписывать и публиковать это решение до рассмотрения судом иска гражданских организаций о его законности.

    "Шевченковский райсуд обязал Нацполицию внести в единый реестр досудебных расследований уведомление об уголовном правонарушении, совершенном мэром Кличко и секретарем Киевсовета по факту подписания и опубликования на сайте решения по переименованию проспекта имени генерала Ватутина на Шухевича, несмотря на запрет суда", — написала Бережная в Facebook.

    Ирина Бережная в Facebook
    Копия постановления суда

    При этом Бережная, являющаяся автором электронной петиции на сайте Киевсовета против переименования проспекта, добавила, что решение властей о переименовании проспекта все еще не вступило в силу, и пообещала добиться в суде его полной отмены.

    Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева.

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