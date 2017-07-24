В Киеве спасли "фотографа", очутившегося за балконом на 22-м этаже

Канал DanielAcostalot на youtube В Нью-Йорке собака спасла тонущего олененка В понедельник столичным спасателям пришлось помогать выбраться из-за ограждения балкона на 22-м этаже молодому человеку, который "решил сфотографировать рассвет", сообщает пресс-служба Киевской службы спасения.

"Сегодня, 24 июля, около четырех часов утра оперативный дежурный КАРС "Киевская служба спасения" получил сообщение от полиции, о молодом человеке что не в состоянии самостоятельно выбраться из чужого балкона, на который он залез чтобы сфотографировать рассвет", — говорится в сообщении службы в Facebook.

В связи с отсутствием владельцев квартиры дома, прибывшие на место ЧП по адресу ул. Чаадаева, 2-В спасателям пришлось с помощью высотного снаряжения спуститься на балкон 22 этажа, одеть на парня страховочное средство и вытащить на крышу дома, где его передали в руки полиции.

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