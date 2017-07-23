В метро Киева до конца месяца перестанут принимать зеленые жетоны

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. С 31 июля турникеты киевского метрополитена перестанут принимать зеленые жетоны (стоимость которых — 4 грн). "Старые" жетоны можно будет обменять на действующие, синие, с 1 по 31 августа, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Как отмечается, обмен будут проводить в сервисных центрах на четырех станциях — "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Дарница" и "Политехнический институт".

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В связи с повышением тарифа и постепенным выводом жетонов из оборота в метро вернулись к использованию синих жетонов. При этом в кассах их стали продавать по одному в руки. Постепенно в метро Киева планируют внедрить для разовых поездок билеты с QR-кодом.

Напомним, подорожание проезда в киевском метрополитене на 1 гривну до 5 гривен за поездку произошло с 15 июля. Повышение цены на проезд вызвало возмущение киевлян и гостей столицы.