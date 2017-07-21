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    В Киеве в пятницу ограничат движение транспорта

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    По информации Киевской городской государственной администрации, с 21 июля начинается капитальный ремонт на ул. Михайловской, будет закрыто движение транспорта указанной улице от ул. Крещатик до Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.
    Машины в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу будет частично ограничено движение транспорта по улицам Михайловской, Саперно-Слободской и Михаила Бойчука, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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    "Напоминаем, что, начиная с 21 июля, начинается капитальный ремонт на ул. Михайловской. В связи с этим будет закрыто движение транспорта указанной улице от ул. Крещатик до Владимирского проезда в направлении Михайловской площади. Движение транспорта в направлении ул. Крещатик будет осуществляться без ограничений", — информирует КГГА.

    Также сообщается, что движение по улицам Саперно-Слободской и М.Бойчука будет ограничено до 12.00 пятницы в связи с ремонтом дорожного покрытия.

    Напомним, с субботы, 15 июля,  в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте по распоряжению Киевской городской государственной администрации. Так, подорожал проезд в метрополитене, а также на всех видах столичного наземного общественного транспорта. Согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулерах) – 4 гривны.

     

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