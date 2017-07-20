Власти Киева рассмотрят петицию о переименовании проспекта Ватутина

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Петиция о переименовании в Киеве проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича собрала необходимое количество голосов, чтобы обращение было рассмотрено властями города.

Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича. Суд до августа объявил перерыв по этому делу.

На сайте Киевского городского совета отмечается, что петиция набрала 10027 подписей и "направлена на рассмотрение".

Согласно ранее принятому решению Киевсовета, любая электронная петиция подлежит рассмотрению при условии сбора не менее 10 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня ее обнародования.