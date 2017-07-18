Часть киевлян останется без холодной воды

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В ряд домов Шевченковского и Печерского районов Киева во вторник и среду ограничат поставку холодной воды из-за замены арматуры, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Во вторник, 18 июля, с 10:00 до 23:00 в Шевченковском районе будут проводить замену арматуры диаметром 200 и 100 мм на ул. Сикорского, 1-А. В связи с этим будет отсутствовать водоснабжение на ул. Т.Шамрыло в домах 4-Б, 6, 6-А, 8, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г и в доме № 2 на ул. Ж.Жабаева.

С 22:00 19 июля до 7:00 20 июля будут проводить замену арматуры диаметром 100 мм в Печерском районе на ул. Институтской, 28. В связи с этим временно прекратят водоснабжение в таких домах: № 3, № 5 на Кловском спуске, №№ 24/7, 25, 25/1, 26, 27, 29, 29/3 на ул. Институтской, № 5 на ул. Липской, № 30/1 по ул. Грушевского, № 2 и № 4 на пер. Крепостном.

Накануне аналогичные ремонтные работы прошли в Дарницком районе.