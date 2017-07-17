наверх
17.07.201723:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Польша будет поставлять Киеву трамваи

    (обновлено: )12921
    Польский производитель по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной 26 метров.
    Проезд в общественном транспорте. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 40 трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 1,813 млрд грн, сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

    Города мира. Днепропетровск
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Днепр: строительство метро под вопросом. Вопросом денег

    Согласно обнародованным данным, PESA по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной 26 метров.

    В тендере принимали участие 2 компании – украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и польская PESA Bydgoszcz.

    Польская компания предложила цену на 1 тыс грн меньше.

    Напомним, с 15 июля в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"