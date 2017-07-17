Польша будет поставлять Киеву трамваи

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 40 трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 1,813 млрд грн, сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно обнародованным данным, PESA по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной 26 метров.

В тендере принимали участие 2 компании – украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и польская PESA Bydgoszcz.

Польская компания предложила цену на 1 тыс грн меньше.

Напомним, с 15 июля в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте.