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    Киев

    В Киевской области снова нашли львовский мусор

    (обновлено: )6
    Всего было найдено около 40 тонн отходов. В куче мусора длиной около 15 м и высотой около 1,70 м находились платежки с указанием разных львовских организаций.
    Львовский мусор. Архивное фото
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Ставищенском районе Киевской области снова нашли мусор изо Львова,  сообщает на своей странице в Facebook полиция Киевской области.

    Несанкционированная свалка мусора во Львове
    Канал Zaxid.Net в Youtube
    Во Львове нашли гигантскую несанкционированную свалку мусора

    Всего было найдено около 40 тонн отходов.

    "Сегодня в 09.15 в областную полицию поступило сообщение, что ночью на стихийной свалке, расположенной в территориальных пределах Винаровского сельского совета Ставищенского района, неизвестные высыпали мусор. Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила кучу мусора длиной около 15 м и высотой около 1,70 м, в которой находились платежки с указанием разных львовских организаций", — говорится в сообщении.

    Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что во Львове была завершена очистка площадок от скопившегося мусора, который длительное время не вывозили из города.

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