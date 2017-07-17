В Киеве три района останутся без воды из-за ремонта

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Дарницком, Шевченковском и Печерском районах Киева с 17-19 июля в связи с проведением плановых работ будет ограничена подача горячей воды, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"В ряд домов Дарницкого, Шевченковского и Печерского районов временно ограничат холодное водоснабжение. Это связано с заменой арматуры для надежной работы систем", — говорится в сообщении.

Ранее Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве.