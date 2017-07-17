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    Киев

    В Киеве три района останутся без воды из-за ремонта

    (обновлено: )16
    В "Киевводоканале" сообщили, что из-за замены арматуры в домах Дарницкого, Шевченковского и Печерского районов временно ограничат холодное водоснабжение.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Дарницком, Шевченковском и Печерском районах Киева с 17-19 июля в связи с проведением плановых работ будет ограничена подача горячей воды, сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

    "В ряд домов Дарницкого, Шевченковского и Печерского районов временно ограничат холодное водоснабжение. Это связано с заменой арматуры для надежной работы систем", — говорится в сообщении.

    Ранее Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве.

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