Киевляне несут цветы к посольству Нидерландов в годовщину крушения МН17

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Киеве к посольству Нидерландов люди несут цветы в годовщину крушения в Донбассе малайзийского Boeing-777, сообщается на сайте "112 Украина".

"Цветов под посольством пока немного, однако люди продолжают подходить. Сейчас здесь два букета, лампадка и на стене посольства прикреплен белый лист, на котором написано стихотворение, датированное 18 июля 2014, автор не указан. У входа в посольство два букета несколько минут назад принесли два человека", — говорится в сообщении.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

УНИАН В Киеве несут цветы к посольству Нидерландов в годовщину крушения МН17 в Донбассе

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

УНИАН В Киеве несут цветы к посольству Нидерландов в годовщину крушения МН17 в Донбассе

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.