Открытие MotoOpenFest: Кличко проехал с колонной байкеров

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко вместе с колонной мотоциклистов проехался Киевом до автодрома "Чайка" и открыл фестиваль мотоспорта MotoOpenFest, сообщается на сайте КГГА.

"Я рад сегодня приветствовать в Киеве всех поклонников мотоспорта, которые сегодня пришли на этот праздник свободы. Ведь мотоцикл всегда был символом свободы, романтики. Всем известно, что такое "железное братство". Мотоциклисты всегда готовы прийти на помощь, защитить справедливость, добро. Оставайтесь всегда такими — готовы помочь нуждающимся, приносите радость тем, кто увлекательно смотрит на вас. Будьте примером толерантности и уважения на дорогах. Чистых дорог вам!", — пожелал участникам MotoOpenFest Виталий Кличко во время открытия фестиваля.

Также в комментариях журналистам он отметил, что столичная власть помогла организовать и провести MotoOpenFest. Так, из городского бюджета на организацию фестиваля выделили 3,5 млн грн, еще 2, 6 млн грн — спонсорские средства.

В мероприятии принимают участие 100 спортсменов, которые будут соревноваться в нескольких дисциплинах за Кубок Киева по кольцевым мотогонкам (Grandprix Open Cup и Supermoto Open Cup) и Time Attack — гонки по лучшее время круга.

Фестиваль продлится фактически три дня. Начался он в пятницу в Пирогово гонкой за Кубок Киева по кантри-кроссу и мотокроссу, в субботу фестиваль переехал на автодром "Чайка". Кроме спортивных соревнований зрителей и мотогонщиков ждет яркая музыкальная программа — это и легендарные Uriah Heep, финны Lordi, победившие в свое время на "Евровидении", и многие молодые группы из Украины и зарубежья.

Ранее в Киеве состоялся мотопробег в рамках празднования третьей годовщины создания украинского филиала байкерского клуба Hells Angels, участие в нем приняли представители многих стран мира.