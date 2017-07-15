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    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой

    Тема:

    Рост криминала в Украине (302)

    (обновлено: )8
    Согласно информации, дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку. В тот момент на площадке находился мужчина, который забрал у детей опасную "игрушку" и вызвал патрульную полицию.
    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Скриншот с сайта Facebook

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 15 июля, в Киеве в Апрельском переулке 5 детей нашли рюкзак с гранатой внутри. Находку дети забрали с собой на игровую площадку. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

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    "Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалеку, начали смотреть, что внутри и нашли гранату", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что в тот момент на площадке находился мужчина, который забрал у детей опасную "игрушку" и вызвал патрульную полицию.

    На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

    Ранее сообщалось, что в поселке Покровское Донецкой области неизвестные бросили гранату в жилой дом, в результате чего погибла женщина, хозяйка дома.

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