В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой

Скриншот с сайта Facebook

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 15 июля, в Киеве в Апрельском переулке 5 детей нашли рюкзак с гранатой внутри. Находку дети забрали с собой на игровую площадку. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Киев оперативный".

"Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалеку, начали смотреть, что внутри и нашли гранату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот момент на площадке находился мужчина, который забрал у детей опасную "игрушку" и вызвал патрульную полицию.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в поселке Покровское Донецкой области неизвестные бросили гранату в жилой дом, в результате чего погибла женщина, хозяйка дома.