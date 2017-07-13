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13.07.201711:35
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    Киев

    Под Радой собираются люди

    (обновлено: )70803
    Как отмечается, к Верховной Раде через парк направляются люди преимущественно пожилого возраста, отмечает "Центр противодействия коррупции" в Twitter.
    Ситуация возле Рады 13 июля
    @Shabunin

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Под Верховной Радой в четверг утром собираются на митинг люди. Один из баннеров гласит "Депутатов под закон".

    Площадь охраняет полиция.

    ​Напомним, 13 июля Верховная Рада планирует внести изменения в госбюджет на 2017 год, рассмотреть новую редакцию закона о Конституционном Суде (№ 6427-д) и представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Михаила Добкина.

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