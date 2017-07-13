Под Радой собираются люди

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Под Верховной Радой в четверг утром собираются на митинг люди. Один из баннеров гласит "Депутатов под закон".

Площадь охраняет полиция.

Заїзд на парковку парламенту з обох боків контролює поліція pic.twitter.com/KmQmG3fOcu — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 13 июля 2017 г.

​Напомним, 13 июля Верховная Рада планирует внести изменения в госбюджет на 2017 год, рассмотреть новую редакцию закона о Конституционном Суде (№ 6427-д) и представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Михаила Добкина.