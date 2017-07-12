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    Киев

    Охрану правительственного квартала в Киеве усилит тысяча силовиков

    (обновлено: )26801
    Правоохранители также обращаются к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой вести себя цивилизованно, действовать в соответствии с законом.
    В центре Киева усилены меры безопасности
    facebook.com/Полиция Киева

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В связи с запланированными в ближайшие дни в правительственном квартале массовыми мероприятиями для безопасности участников акций и местных жителей в центре Киева задействуют около 1000 правоохранителей, сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киева.

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    "С 11 по 14 июля в правительственном квартале запланированы массовые мероприятия. Для безопасности участников акций и местных жителей, а также для поддержания правопорядка задействуют около 1000 правоохранителей", — говорится в сообщении.

    Правоохранители также обращаются к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой вести себя цивилизованно, действовать в соответствии с законом, относиться друг к другу толерантно и не нарушать общественный порядок.

    "Правоохранительные органы в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия. Лица, которые будут совершать правонарушения, будут нести ответственность по административному или уголовному кодексу Украины", — подчеркнули в полиции.

    Напомним, днем ранее участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.

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