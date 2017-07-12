Охрану правительственного квартала в Киеве усилит тысяча силовиков

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В связи с запланированными в ближайшие дни в правительственном квартале массовыми мероприятиями для безопасности участников акций и местных жителей в центре Киева задействуют около 1000 правоохранителей, сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киева.

"С 11 по 14 июля в правительственном квартале запланированы массовые мероприятия. Для безопасности участников акций и местных жителей, а также для поддержания правопорядка задействуют около 1000 правоохранителей", — говорится в сообщении.

Правоохранители также обращаются к организаторам мероприятий и их участникам с просьбой вести себя цивилизованно, действовать в соответствии с законом, относиться друг к другу толерантно и не нарушать общественный порядок.

"Правоохранительные органы в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия. Лица, которые будут совершать правонарушения, будут нести ответственность по административному или уголовному кодексу Украины", — подчеркнули в полиции.

Напомним, днем ранее участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.