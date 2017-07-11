В Киевской области взорвалась АЗС, погиб человек

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Бородянском районе Киевской области в результате взрыва емкости с газом с последующим горением погиб человек, еще один пострадал, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"11 июля около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель-Киев) автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС "UPG". В результате чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением. В 19:12 пожар на АЗС "UPG" локализован и в 19:45 ликвидирован. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадал 1 человек”, — говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Киевской области взорвалась АЗС

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Одессе в автозаправочную станцию на углу Приморской улицы и Военного спуска врезался автомобиль. АЗС и машина взорвались.