наверх
11.07.201723:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киевской области взорвалась АЗС, погиб человек

    5201
    По информации ГСЧС, около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС "UPG", в результате чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением.
    В Киевской области взорвалась АЗС
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Бородянском районе Киевской области в результате взрыва емкости с газом с последующим горением погиб человек, еще один пострадал, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Читайте также: Скаршевский о росте расходов на оборону: просто воровать станут больше

    "11 июля около 18:40 в Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель-Киев) автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с газовым модулем на АЗС "UPG". В результате чего произошел взрыв емкости с газом с последующим горением. В 19:12 пожар на АЗС "UPG" локализован и в 19:45 ликвидирован. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадал 1 человек”, — говорится в сообщении.

    К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

    Ранее сообщалось, что в Одессе в автозаправочную станцию на углу Приморской улицы и Военного спуска врезался автомобиль. АЗС и машина взорвались.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко и Назар Холодницкий на заседании Регламентного комитета
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа