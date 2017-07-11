В Киеве подорожает проезд в коммунальных маршрутках (список)

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятии "Киевпасстранс" с 15 июля повышает цены на проезда не только в своих автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, сообщает KV со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Стоимость проезда в муниципальных маршрутных такси повысится на 1 гривну.

"Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривну", — сказано в сообщении.

Цены вырастут в 26 муниципальных маршрутках "Киевпасстранса". Полный список:

№ 150: ул. Милославская — пр. Отрадный;

№ 154: станция метро "Лесная" — село Рыбное;

№ 155: станция метро "Петровка" — пр. Леся Курбаса;

№ 157: станция метро "Петровка" — ул. Бальзака;

№ 165: пл. Победы — пл. Львовская;

№ 166: станция метро "Лукьяновская" — Беличи;

№ 181: пл. Шевченко — Центральный ж/д вокзал;

№ 182: станция метро "Нивки" — пр. Свободы;

№ 183: станция метро “Петровка" — пр. Свободы;

№ 193: Корчеватое — пл. Дарницкая;

№ 208: Беличи — пл. Голосеевская;

№ 215: ул. Метрополита Шептицкого — ул. Петра Запорожца;

№ 228: станция метро "Университет" — пр. Свободы;

№ 220: ул. Тростянецкая — ул. Медовая;

№ 234: станция метро "Петровка" — ул. Алишера Навои;

№ 258: станция метро "Лесная" — Северное кладбище;

№ 433: ул. Жолудева — б-р Шевченко;

№ 457: ул. Грабовского — станция метро "Лыбедская";

№ 500: ул. Северная — Центральный ж/д вокзал;

№ 502: пр. Гонгадзе — пл. Контрактовая;

№ 516: рынок "Лесной" — Красный хутор;

№ 530: пр. Свободы — ул. Северная;

№ 537: станция метро "Нивки" — пл. Шевченко;

№ 548: ВДНХ — ул. Метрологическая;

№ 550: ул. Милославская — Кадетский Гай;

№ 586: пл. Шевченко — станция метро "Лукьяновская".

Ранее "Киевский метрополитен" опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок — 4,5 грн.