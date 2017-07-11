В Киеве подорожает проезд в коммунальных маршрутках (список)

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятии "Киевпасстранс" с 15 июля повышает цены на проезда не только в своих автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, сообщает KV со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Стоимость проезда в муниципальных маршрутных такси повысится на 1 гривну.
"Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривну", — сказано в сообщении.
Цены вырастут в 26 муниципальных маршрутках "Киевпасстранса". Полный список:
№ 150: ул. Милославская — пр. Отрадный;
№ 154: станция метро "Лесная" — село Рыбное;
№ 155: станция метро "Петровка" — пр. Леся Курбаса;
№ 157: станция метро "Петровка" — ул. Бальзака;
№ 165: пл. Победы — пл. Львовская;
№ 166: станция метро "Лукьяновская" — Беличи;
№ 181: пл. Шевченко — Центральный ж/д вокзал;
№ 182: станция метро "Нивки" — пр. Свободы;
№ 183: станция метро “Петровка" — пр. Свободы;
№ 193: Корчеватое — пл. Дарницкая;
№ 208: Беличи — пл. Голосеевская;
№ 215: ул. Метрополита Шептицкого — ул. Петра Запорожца;
№ 228: станция метро "Университет" — пр. Свободы;
№ 220: ул. Тростянецкая — ул. Медовая;
№ 234: станция метро "Петровка" — ул. Алишера Навои;
№ 258: станция метро "Лесная" — Северное кладбище;
№ 433: ул. Жолудева — б-р Шевченко;
№ 457: ул. Грабовского — станция метро "Лыбедская";
№ 500: ул. Северная — Центральный ж/д вокзал;
№ 502: пр. Гонгадзе — пл. Контрактовая;
№ 516: рынок "Лесной" — Красный хутор;
№ 530: пр. Свободы — ул. Северная;
№ 537: станция метро "Нивки" — пл. Шевченко;
№ 548: ВДНХ — ул. Метрологическая;
№ 550: ул. Милославская — Кадетский Гай;
№ 586: пл. Шевченко — станция метро "Лукьяновская".
Ранее "Киевский метрополитен" опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок — 4,5 грн.