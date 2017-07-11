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    Киев

    В Киеве подорожает проезд в коммунальных маршрутках (список)

    (обновлено: )2010
    "Киевпасстранс" повышает цены на проезд не только в автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси. Стоимость проезда в муниципальных маршрутках повысится на гривну.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Анна Иванова

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятии "Киевпасстранс" с 15 июля повышает цены на проезда не только в своих автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, сообщает KV со ссылкой на пресс-службу предприятия.

    Стоимость проезда в муниципальных маршрутных такси повысится на 1 гривну.

    "Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривну", — сказано в сообщении.

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    Цены вырастут в 26 муниципальных маршрутках "Киевпасстранса". Полный список:

    № 150: ул. Милославская — пр. Отрадный;

    № 154: станция метро "Лесная" — село Рыбное;

    № 155: станция метро "Петровка" — пр. Леся Курбаса;

    № 157: станция метро "Петровка" — ул. Бальзака;

    № 165: пл. Победы — пл. Львовская;

    № 166: станция метро "Лукьяновская" — Беличи;

    № 181: пл. Шевченко — Центральный ж/д вокзал;

    № 182: станция метро "Нивки" — пр. Свободы;

    № 183: станция метро “Петровка" — пр. Свободы;

    № 193: Корчеватое — пл. Дарницкая;

    № 208: Беличи — пл. Голосеевская;

    № 215: ул. Метрополита Шептицкого — ул. Петра Запорожца;

    № 228: станция метро "Университет" — пр. Свободы;

    № 220: ул. Тростянецкая — ул. Медовая;

    № 234: станция метро "Петровка" — ул. Алишера Навои;

    № 258: станция метро "Лесная" — Северное кладбище;

    № 433: ул. Жолудева — б-р Шевченко;

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    № 457: ул. Грабовского — станция метро "Лыбедская";

    № 500: ул. Северная — Центральный ж/д вокзал;

    № 502: пр. Гонгадзе — пл. Контрактовая;

    № 516: рынок "Лесной" — Красный хутор;

    № 530: пр. Свободы — ул. Северная;

    № 537: станция метро "Нивки" — пл. Шевченко;

    № 548: ВДНХ — ул. Метрологическая;

    № 550: ул. Милославская — Кадетский Гай;

    № 586: пл. Шевченко — станция метро "Лукьяновская".

    Ранее "Киевский метрополитен" опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро. Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок — 4,5 грн.

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