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    В аэропорту "Киев" задержан преступник, находящийся в розыске

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    Рост криминала в Украине (286)

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    По информации Госпогранслужбы, задержанный находился в розыске за совершение преступления по статьям 185 (кража), 187 (разбой), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
    Аэропорт Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" пограничники задержали украинца, который разыскивался правоохранительными органами по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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    "Задержали мужчину во время прохождения им паспортного контроля. В отношении лица 1986 года рождения произошло срабатывание базы данных порученных правоохранительных органов. Гражданин находился в розыске за совершение преступления по статьям 185 (кража), 187 (разбой), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

    Задержанный был передан представителям правоохранительных органов.

    Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о задержании грабителя банков, оставлявшего на месте преступления шоколадки для кассиров. Как стало известно, грабителя искали на протяжении 1,5 года, им оказался мужчина 1967 года рождения, который раньше привлекался к криминальной ответственности в начале 80-х. Он работал на нескольких работах, выезжал на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса.  Как заявил Крищенко, мужчина совершил больше 30 преступлений и не только в Киеве.

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