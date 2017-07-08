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    Киев

    Более 20 человек задержаны после провокаций у посольства Польши в Киеве

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    По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, провокация имела целью подорвать добрососедские отношения Украины и Польши и является "примером "гибридной" войны со стороны России".
    Полиция Киева под посольство Польши
    Facebook Сергея Князева

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали более двух десятков человек, которые планировали осуществить провокации у дипломатического учреждения Республики Польша в центре Киева, сообщил глава Науиональной полиции Сергей Князев. По его словам, задержанные были вооружены.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    Хорошие отношения Украины и Польши пришло время... хоронить

    Накануне сообщалось, что в Киеве несколько десятков молодых людей собирались забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью.

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    "Задержаны более двух десятков несознательных граждан, которые могли стать инструментом в руках кремлевской пропаганды. У задержанных уже изъяли оружие, патроны, газовые баллончики, электрошокеры, ножи, растопочные смеси, маски, плакаты и другие орудия, заготовленное для осуществления провокаций", — написал Князев на своей странице в Facebook.

    Facebook Сергея Князева
    Комментарий Сергея Князева

    Планируемая провокация имела целью подорвать добрососедские отношения Украины и Польши и дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, считают в полиции.

    "По имеющейся информации, это еще один из элементов "гибридной " войны со стороны Российской Федерации против нашего государства", — сообщил глава Нацполиции.

    Facebook Сергея Князева
    Оружие, изъятое у провокаторов у посольства Польши в Киеве

    "Все это готовилось для создания "правильной картинки" для европейских СМИ — о беспорядках у консульского отдела Республика Польши в центре столицы Украины", — добавил он.

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    По факту происшествия начато уголовное производство за покушение на совершение хулиганства — по ч. 1 ст. 15 и ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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