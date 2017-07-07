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    Киев

    В Киеве пациент больницы выпал из окна пятого этажа

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    Сосед пострадавшего рассказал, что тот вел себя адекватно, поужинал, потом открыл окно. Его сосед спросил, куда тот собрался, и уже через пару секунд мужчина лежал на земле.
    В Киеве пациент больницы выпал из окна пятого этажа
    segodnya.ua

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Михаила Котельникова, 95, произошло самоубийство. Пациент Киевской городской клинической больницы №7 открыл окно и выпал на землю с пятого этажа, разбившись насмерть, сообщили источники в лечебном учреждении, пишет "Сегодня".

    Детальные обстоятельства ЧП пока не известны. Сосед пострадавшего рассказал, что тот вел себя адекватно, поужинал, потом открыл окно. Его сосед спросил, куда тот собрался, и уже через пару секунд мужчина лежал на земле.

    К пострадавшему сбежались медики, которые пытались ему помочь, однако их усилия были напрасны.

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