В Киеве пациент больницы выпал из окна пятого этажа

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Михаила Котельникова, 95, произошло самоубийство. Пациент Киевской городской клинической больницы №7 открыл окно и выпал на землю с пятого этажа, разбившись насмерть, сообщили источники в лечебном учреждении, пишет "Сегодня".

Детальные обстоятельства ЧП пока не известны. Сосед пострадавшего рассказал, что тот вел себя адекватно, поужинал, потом открыл окно. Его сосед спросил, куда тот собрался, и уже через пару секунд мужчина лежал на земле.

К пострадавшему сбежались медики, которые пытались ему помочь, однако их усилия были напрасны.