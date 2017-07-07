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    Киев

    СБУ заявила о предотвращении в Киеве провокации у консульства Польши

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (48)

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    По данным СБУ, представители киевских спортивных клубов под видом молодежной организации должны были приехать к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.
    СБУ заявила о предотвращении в Киеве провокации у консульства Польши
    Украинская правда

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группы граждан, планировавших провокацию у консульства Польши.

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    "Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере 1 тысячи гривен  каждому пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Польши", — говорится в сообщении спецслужбы.

    Ранее пресс-секретарь управления киевской полиции Оксана Блищик сообщила, что полиция в Киеве проводит задержание группы людей, которые, по информации правоохранителей, планировали устроить провокации у одного из дипломатических учреждений.

    По данным ведомства, представители киевских спортивных клубов под видом молодежной организации должны были приехать к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело. Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками и поджогом пиротехники.

    Целью акции, по мнению СБУ, должно было стать "разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинско-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене".

    При этом "заказчиком" провокации СБУ называет спецслужбы РФ.

    При осмотре автобуса и двух автомобилей задержанных правоохранители изъяли травматический и газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехнику (файеры) и макет виселицы.

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