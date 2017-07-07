СБУ заявила о предотвращении в Киеве провокации у консульства Польши

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группы граждан, планировавших провокацию у консульства Польши.

"Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере 1 тысячи гривен каждому пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Польши", — говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее пресс-секретарь управления киевской полиции Оксана Блищик сообщила, что полиция в Киеве проводит задержание группы людей, которые, по информации правоохранителей, планировали устроить провокации у одного из дипломатических учреждений.

По данным ведомства, представители киевских спортивных клубов под видом молодежной организации должны были приехать к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело. Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками и поджогом пиротехники.

Целью акции, по мнению СБУ, должно было стать "разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинско-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене".

При этом "заказчиком" провокации СБУ называет спецслужбы РФ.

При осмотре автобуса и двух автомобилей задержанных правоохранители изъяли травматический и газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехнику (файеры) и макет виселицы.