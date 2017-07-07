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    В Киеве оставят без газа почти 700 жилых домов

    (обновлено: )7610
    Ограничение газоснабжения в связи с выполнением ремонтных работ коснется потребителей трех столичных районов: Подольского, Святошинского и Шевченковского.
    Газовая конфорка
    flickr.com/rhodesj

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В Киеве 10 июля будут временно отключены от газоснабжения 688 жилых домов в связи с проведением ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба "Киевгаза".

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    "В связи с выполнением ремонтных работ будет временно ограничено газоснабжение жилых домов по адресам в соответствии с перечнем. Просьба 10 июля 2017 года закрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить допуск работников ПАО "Киевгаз" (по их служебным пропускам) в газифицированные помещения для безаварийного и оперативного прекращения газоснабжения", — говорится в сообщении.

    Ограничение газоснабжения коснется потребителей трех столичных районов: Подольского, Святошинского и Шевченковского. Со списком домов, где пройдут отключения, можно ознакомиться здесь.

    Ранее сообщалось, что в Луганской области без электроснабжения осталось 40 тысяч абонентов крупных городов, причина — повреждение  магистральной линии электропередач.

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