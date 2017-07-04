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    Киевское метро опубликовало официальное решение о подорожании проезда

    (обновлено: )81
    Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок - 4,5 грн.
    Киевский метрополитен
    УНИАН

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро.

    Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на официальной странице в Facebook, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок — 4,5 грн.

    facebook.com/kyivmetro
    Киевский метрополитен опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро

    "Залоговая стоимость карты остается без изменений — 12 грн. Все записанные поездки будут действительны", — говорится в сообщении.

    Сообщение о повышении цен было опубликовано  в газете "Хрещатик".

    Как сообщалось ранее, в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования в вагонах. Теперь пассажиры смогут не только следить за навигацией, но и видеть текущее время.

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