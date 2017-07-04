Киевское метро опубликовало официальное решение о подорожании проезда

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро.

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на официальной странице в Facebook, стоимость разовой поездки в метро составит 5 гривен. Однако при пополнении карты на 50 поездок — 4,5 грн.

facebook.com/kyivmetro Киевский метрополитен опубликовал официальное решение о подорожании проезда в столичном метро

"Залоговая стоимость карты остается без изменений — 12 грн. Все записанные поездки будут действительны", — говорится в сообщении.

Сообщение о повышении цен было опубликовано в газете "Хрещатик".

Как сообщалось ранее, в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования в вагонах. Теперь пассажиры смогут не только следить за навигацией, но и видеть текущее время.