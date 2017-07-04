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    Сотрудника "Киевгаза" ранили во время выполнения аварийных работ

    (обновлено: )5
    Сотрудника Киевгаза ранили во время выполнения аварийных работ
    Фото со страницы "Киевгаз" в Facebook

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 июля, аварийная бригада ОАО "Киевгаз" пострадала от вооруженного нападения. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба предприятия. Инцидент произошел в 21:10 по ул. Абрикосовая в Голосеевском районе столицы.

    "Во время выполнения аварийных работ по перерезке в газопровод, работники ОАО "Киевгаз" пострадали от безосновательного нападения вооруженных злоумышленников в результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу", — говорится в сообщении.

    На место вызвали полицию, преступников оперативно задержали. Жизнь пострадавшего газовщика находится в безопасности.

    При этом в комментариях пользователи написали, что группа ремонтников не являлась целью нападения и работника ранили случайно. На это в пресс-службе ответили, что остается факт, что сотрудника ранили в ногу из травматического оружия.

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