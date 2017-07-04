Сотрудника "Киевгаза" ранили во время выполнения аварийных работ

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 июля, аварийная бригада ОАО "Киевгаз" пострадала от вооруженного нападения. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба предприятия. Инцидент произошел в 21:10 по ул. Абрикосовая в Голосеевском районе столицы.

"Во время выполнения аварийных работ по перерезке в газопровод, работники ОАО "Киевгаз" пострадали от безосновательного нападения вооруженных злоумышленников в результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу", — говорится в сообщении.

На место вызвали полицию, преступников оперативно задержали. Жизнь пострадавшего газовщика находится в безопасности.

При этом в комментариях пользователи написали, что группа ремонтников не являлась целью нападения и работника ранили случайно. На это в пресс-службе ответили, что остается факт, что сотрудника ранили в ногу из травматического оружия.