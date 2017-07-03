В Киеве требуют завести дело на мэра из-за решения по проспекту Ватутина

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Общественники обратилась в Нацполицию Украины с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мэра Киева Виталия Кличко за попытку ввести в действие решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича несмотря на запрет суда, сообщила Елена Бережная — глава общественной организации "Института правовой политики и социальной защиты".

Ранее СМИ со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива сообщили, что решение Киевского горсовета от 1 июня о переименовании проспекта Генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии Шухевича уже вступило в силу. При этом ранее Бережная, являющаяся автором электронной петиции на сайте Киевсовета против переименования проспекта, сообщила, что Окружной административный суд Киева запретил киевским властям подписывать и публиковать решение о переименовании до рассмотрения судом иска гражданских организаций о его законности.

В понедельник Бережная на своей странице в Facebook сообщила, что заявление киевских властей о вступлении в действие решения о переименовании проспекта не соответствует действительности, так как суд приступит к рассмотрению дела только 5 июля.

"Данное решение не действует! В связи с противоправными действиями по незаконному подписанию и опубликованию на сайте Киевсовета этого решения направлено заявление в Нацполицию с требованием возбудить уголовное дело в отношение Кличко и Прокопива за неисполнение определения суда и давления на суд! Несмотря на все инсинуации со стороны ответчика, верю в победу в судебных инстанциях", — добила Бережная.

Согласно существующей процедуре, решение Киевсовета вступает в силу только после его публикации в официальном печатном издании городского совета (газете "Крещатик" — ред.). В понедельник РИА Новости в редакции газеты "Крещатик" сообщили, что решение о переименовании проспекта еще не опубликовано.