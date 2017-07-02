Главный санврач Киева: безопасность продуктов в городе - под полным контролем

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Киеве усилили контроль за качеством продуктов. Об этом заявляют в КГГА. Усиление контроля связано со случаями заболевания ботулизмом и острой кишечной инфекцией.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрированы восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы. Кроме того, на этой неделе около 20 человек отравились суши в одном из ресторанов Киева.

Проблему с массовым отравлением киевлян в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан.

"На сегодняшний день зарегистрировано 34 случая, связанные с одним субъектом хозяйствования. Лаборатории уже дают данные, что это связано с сальмонеллой. Что касается безопасности пищевых продуктов в целом по Киеву, то из-за жары, из-за выявленных нарушений городскими властями полностью усилены меры по безопасности пищевых продуктов как на ярмарках и сельхозрынках, так и на объектах, где есть оборот пищевых продуктов. К сожалению, санитарное законодательство нарушается, но мы видим положительные шаги, что кое-где начали ремонтные работы, заменяется сырье, поэтому на сегодня ситуация находится полностью под контролем Госпродпотребслужбы и городских властей", — обнадежил Рубан.