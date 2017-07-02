Российский след. Задержан "минер" киевского метро

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который в воскресенье сообщил о минировании станций столичного метрополитена, сообщает пресс-служба СБУ.

"На телефон спецлинии "102" поступило сообщение о минировании станций метрополитена "Оболонь" и "Минская". А через час снова поступило сообщение от того же лица о минировании еще двух станций метрополитена — Майдан Независимости и Площадь Льва Толстого. Сотрудники Киевского управления СБ Украины оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области. При этом "телефонный террорист" рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России", — сообщает подробности СБУ.

Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторное такой звонок злоумышленника может быть осужден от четырех до восьми лет лишения свободы.

Ранее в воскресенье поступило сообщение о минировании станции "Театральная", после проверки станцию открыли, взрывоопасных предметов там не нашли. Позже поступили сообщения о минировании еще четырех станций: "Оболонь", "Минская", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".