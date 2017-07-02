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    Киев

    Власти Киева прокомментировали ситуацию с цветением воды в Днепре

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    Генеральный директор КП "Плесо" Денис Пикалов в эфире "ГС" рассказал, насколько безопасно купаться в крупнейшей реке Украины.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. День наибольшей реки страны — Днепра — отметили в субботу, 1 июля. Днепр — третья по величине река в Европе. Впервые День Днепра праздновали в 2003 году, тогда это сделали для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам этой водной артерии. Сейчас экологические проблемы не исчезли, однако, несмотря на это, Днепр остается источником водоснабжения для около 70% населения страны. Очищенную днепровскую воду пьет треть жителей Киева.

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    Насколько приемлемой является вода в Днепре для купания, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор киевского КП "Плесо" Денис Пикалов.

    "Конечно, Днепр цветет, к сожалению, причем цветет не один раз в год. Например, в прошлом году цветение закончилось в начале ноября. И Днепр не начинается в Киеве, как и цветение регистрируется еще с 70-х годов. И это цветение влияет на качество и продолжительность купального сезона, поскольку если мы говорим, что цветение не влияет непосредственно на то, можно купаться или нет, но вода становится более мутной, и потенциально патогенные бактерии, та же кишечная палочка, могут выживать в такой воде дольше, особенно после сильных дождей", — пояснил Пикалов.

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