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    Киев

    Дельфина не пустили на украинский фестиваль Atlas Weekend

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (325)

    (обновлено: )11603
    Согласно информации, российский певец должен был выступить на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend, который ежегодно проходит в Киеве.
    Певец Андрей Лысиков (Дельфин). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Российского музыканта Андрея Лысикова, более известного под сценическим псевдонимом Дельфин, не пустили в Украину. Об этом сообщает Atlas Weekend в Facebook.

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    "Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо", — говорится в сообщении.

    Как известно, Дельфин должен был выступить на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend, который ежегодно проходит в Киеве.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну певицу Татьяну Липницкую, которая выступает под творческим псевдонимом Бьянка. Певица в Instagram обнародовала фото со страницы в паспорте, где указано, что ей отказано во въезде в Украину. 

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