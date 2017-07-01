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    Киев

    В Киеве отмечают Международный день Днепра

    (обновлено: )30
    Праздник отмечается в первую субботу июля с 2003 году. Он призван привлечь внимание к экологическим проблемам этой водной артерии. Как отметили в КГГА, "Днепр остается источником водоснабжения для около 70% населения нашей страны".
    Вид на Днепр в Киеве
    RIA News Олег Макаров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу будут отмечать Международный день Днепра – самой большой реки в Украине и третьей по величине в Европе, говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

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    Праздник отмечается в первую субботу июля с 2003 году. Он призван привлечь внимание к экологическим проблемам этой водной артерии.

    "Сегодня Днепр остается источником водоснабжения для около 70% населения нашей страны. Очищенную днепровскую воду пьет треть жителей столицы. А готовит ее для киевлян уже почти 80 лет Днепровская водопроводная станция. Это первая киевская "фабрика" водоподготовки, строительство которой в свое время стало крупнейшей застройкой города", — говорится в сообщении.

    Напомним, неделю назад в Украине отпраздновали День молодежи. В этом году праздник пришелся на 25 июня.

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