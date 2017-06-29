наверх
29.06.201716:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве "Муниципальная стража" приступила к работе

    105
    "Муниципальная стража" работает на общественных началах, но город планирует выделить деньги на ее финансирование. В целом в формирование должны войти 100 человек.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 29 июня, в Киеве получили удостоверения первые 36 представителей нового общественного формирования по охране правопорядка "Муниципальная стража", сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

    В компьютерном клубе в Киеве до смерти избили мужчину
    Канал полиции Киева на Youtube
    В компьютерном клубе в Киеве до смерти избили мужчину

    Киевское городское общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная стража" будет работать во всех районах Киева в сотрудничестве с представителями подразделений Национальной полиции. Подразделение будет помогать полицейским обеспечивать и поддерживать правопорядок в столице. Речь идет в том числе о решении проблем незаконной торговли, неправильной парковки, патрулирования улиц.

    "Мы всячески помогаем полиции, в рамках городской программы "Безопасная столица" создали, в частности, единый дата-центр, устанавливаем камеры видеонаблюдения на улицах города. И создание "Муниципальной стражи" — это результат наших усилий для помощи полиции в обеспечении правопорядка на улицах Киева. Ведь не секрет, что вопрос безопасности — один из главных, который беспокоит не только киевлян, но и всех украинцев", — прокомментировал Кличко.

    В Муниципальную стражу вошли участники АТО, которые вернулись с Донбасса и хотят помочь в обеспечении правопорядка в Киеве. Уже созданы районные подразделения "муниципальный стражи", назначены их руководители. Вскоре появится отдельная "горячая линия".

    "Муниципальная стража" работает на общественных началах, но город планирует выделить деньги на ее финансирование. В целом в формирование должны войти 100 человек.

    Напомним, сотрудник главного управления разведки МО полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест