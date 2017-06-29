В Киеве "Муниципальная стража" приступила к работе

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 29 июня, в Киеве получили удостоверения первые 36 представителей нового общественного формирования по охране правопорядка "Муниципальная стража", сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Киевское городское общественное формирование по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная стража" будет работать во всех районах Киева в сотрудничестве с представителями подразделений Национальной полиции. Подразделение будет помогать полицейским обеспечивать и поддерживать правопорядок в столице. Речь идет в том числе о решении проблем незаконной торговли, неправильной парковки, патрулирования улиц.

"Мы всячески помогаем полиции, в рамках городской программы "Безопасная столица" создали, в частности, единый дата-центр, устанавливаем камеры видеонаблюдения на улицах города. И создание "Муниципальной стражи" — это результат наших усилий для помощи полиции в обеспечении правопорядка на улицах Киева. Ведь не секрет, что вопрос безопасности — один из главных, который беспокоит не только киевлян, но и всех украинцев", — прокомментировал Кличко.

В Муниципальную стражу вошли участники АТО, которые вернулись с Донбасса и хотят помочь в обеспечении правопорядка в Киеве. Уже созданы районные подразделения "муниципальный стражи", назначены их руководители. Вскоре появится отдельная "горячая линия".

"Муниципальная стража" работает на общественных началах, но город планирует выделить деньги на ее финансирование. В целом в формирование должны войти 100 человек.

Напомним, сотрудник главного управления разведки МО полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины.