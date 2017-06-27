К истокам. Проспекту Победы в Киеве вернут историческое название

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Комиссия Киевского городского совета согласовала возвращение проспекту Победы исторического названия — Брест-Литовский.

"Общественные обсуждения переименовывания проспекта, который проходит через Шевченковский, Соломенский и Святошинский районы, прошли на сайте исполнительного органа Киевсовета (КГГА) в период с 16 ноября 2016 года до 16 января 2017 года. В голосовании участвовали 1172 человека, из них 810 граждан, а это 69%, поддержали изменение названия, остальные — высказались против", — сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, с начала его застройки, назывался Брест-Литовское шоссе, с 1964 года — Брест-Литовский проспект. Современное название закрепилось с 1985 года.

Проект решения будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, на заседании 1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов. На днях Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.