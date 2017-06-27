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    Теракт в Киеве: Mercedes полковника разведки взорвался трижды - СМИ

    Тема:

    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (247)

    (обновлено: )44340
    По данным СМИ, в Соломенском районе первым взорвался бензобак автомобиля Mercedes, за ним сдетонировали еще два взрывных устройства, установленные в разных частях авто.
    Взрыв авто в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes, при подрыве которого погиб во вторник в столице полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал, взорвался трижды, сообщает УНН, ссылаясь на источники.

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    Во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

    "Предварительно установлено, что первым взорвался бензобак автомобиля, за ним сдетонировали еще два взрывных устройства, установленные в разных частях авто", — говорится в сообщении.

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