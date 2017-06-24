Депутаты от "Самопомочи" прекратили голодовку

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Народные депутаты от партии "Объединение "Самопомич" Олег Березюк и Тарас Пастух решили прекратить голодовку возле Администрации президента.

Об этом они сообщили сегодня журналистам во время брифинга возле АП, передает УНИАН.

"На протяжении шести дней здесь я чувствовал себя значительно полезнее, чем 2,5 года в парламенте. Но мне очень жаль, что эти шесть дней я здесь пробыл, потому что мне хочется жить и работать в государстве, которое ценит человека, мне хочется жить в государстве, которое имеет институты… Поэтому мы с Тарасом подумали, посоветовались с друзьями… Здесь, по большому счету, не к кому говорить. Спасибо, мы решили, что сегодня с Тарасом заканчиваем этот непростой путь и начинаем путь к себе домой", — сказал Березюк.

Ранее сообщалось, что заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь.