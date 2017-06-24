наверх
24.06.201716:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Депутаты от "Самопомочи" прекратили голодовку

    65
    Как заявил народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Олег Березюк, на протяжении шести дней он "чувствовал себя значительно полезнее, чем 2,5 года в парламенте".
    Голодовка у здания Администрации Президента в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Народные депутаты от партии "Объединение "Самопомич" Олег Березюк и Тарас Пастух решили прекратить голодовку возле Администрации президента.

    depo.ua
    Как фракция "Самопомич" голодает под Администрацией президента

    Об этом они сообщили сегодня журналистам во время брифинга возле АП, передает УНИАН.

    "На протяжении шести дней здесь я чувствовал себя значительно полезнее, чем 2,5 года в парламенте. Но мне очень жаль, что эти шесть дней я здесь пробыл, потому что мне хочется жить и работать в государстве, которое ценит человека, мне хочется жить в государстве, которое имеет институты… Поэтому мы с Тарасом подумали, посоветовались с друзьями… Здесь, по большому счету, не к кому говорить. Спасибо, мы решили, что сегодня с Тарасом заканчиваем этот непростой путь и начинаем путь к себе домой", — сказал Березюк.

    Ранее сообщалось, что заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Избрание меры пресечения
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Валерий Чалый. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Ситуация в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против