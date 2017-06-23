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    В центре Киева взорвался джип

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    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина, сообщает пресс-служба полиции столицы.

    "В 10.36 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская. Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства", — говорится в сообщении.

    На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

    "В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 года рождения, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий", — сообщили в пресс-службе.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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