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    Киев

    Знак "Киев" на въезде в столицу обошелся в 1,6 млн гривен

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    В стоимость въездного знака включены экспертиза, проектные работы, изготовление и установка знака. Пока устанавливается одна из шести запланированных конструкций.
    Новый знак Киев на въезде в столицу со стороны Борисполя
    facebook.com/gennadiy.sintsov

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Новый знак "Киев" на въезде в столицу со стороны Борисполя будет стоить горбюджету 1,629 миллиона гривен, сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис.

    По его словам, в стоимость включены экспертиза, проектные работы, изготовление и установка знака.

    "Всего же на въездах в город планируют заменить еще 5 знаков, то есть в целом будут обновлены 6 конструкций", — цитирует Плиса "Украинская правда.Киев".

    При этом он добавил, что указанный знак со стороны Борисполя – "самый простой с точки зрения замены и дешевый".

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    Ранее в соцсетях сообщили, что на въезде в столицу на Бориспольском шоссе несколько дней назад упали огромные буквы "Киев".

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