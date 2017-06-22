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    В Киеве неизвестные залили фонтан шампунем на Контрактовой площади

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    По информации Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе, из-за попадания моющего средства сотрудники предприятия были вынуждены выключить фонтан и вымывать чашу.
    В Киеве неизвестные залили фонтан шампунем на Контрактовой площади
    Facebook КП СЗН Подольского района

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Фонтан в сквере на Контрактовой площади залили моющим средством, сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе.

    Facebook КП СЗН Подольского района
    В Киеве неизвестные залили фонтан шампунем на Контрактовой площади

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    "Когда не доброе утро. Опять у нас недобрые гости в парке. От таких инцидентов: то ли шуток, то ли халатности посетителей, а возможно неосведомленности или ванных процедур, мы вынуждены каждый раз выключать фонтан, вымывать чашу и запускать снова. Одним словом, работы добавляется…", — написали коммунальщики.

    О том, кто и зачем это мог сделать, в коммунальном предприятии пока не знают.

    Ранее сообщалось, что после демонтажа киосков в сквере на Контрактовой площади начнется реконструкция. Проект разработала Студия ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы.

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