КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Фонтан в сквере на Контрактовой площади залили моющим средством, сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе.

Facebook КП СЗН Подольского района В Киеве неизвестные залили фонтан шампунем на Контрактовой площади

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"Когда не доброе утро. Опять у нас недобрые гости в парке. От таких инцидентов: то ли шуток, то ли халатности посетителей, а возможно неосведомленности или ванных процедур, мы вынуждены каждый раз выключать фонтан, вымывать чашу и запускать снова. Одним словом, работы добавляется…", — написали коммунальщики.

О том, кто и зачем это мог сделать, в коммунальном предприятии пока не знают.

Ранее сообщалось, что после демонтажа киосков в сквере на Контрактовой площади начнется реконструкция. Проект разработала Студия ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы.