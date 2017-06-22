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    Гройсман возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве

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    Члены Кабмина и присутствующие на церемонии представители киевской городской власти также почтили память погибших минутой молчания, рота почетного караула прошла торжественным маршем, в честь павших прозвучал гимн Украины.
    Гройсман возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве
    Владимир Гройсман в Twitter

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Члены Кабинета министров Украины и премьер-министр Владимир Гройсман в четверг почтили память жертв Второй мировой войны, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке вечной славы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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    Члены Кабмина и присутствующие на церемонии представители киевской городской власти также почтили память погибших минутой молчания, рота почетного караула прошла торжественным маршем, в честь павших прозвучал гимн Украины.

    Как отмечается, премьер-министр пообщался с ветеранами, участниками Второй мировой войны, которые также пришли в Парк вечной славы, чтобы почтить память погибших в войне.

    На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Президент Украины Петр Порошенко по случаю трагической даты отметил в своем обращении, что вклад Украины в победу над нацизмом является безусловным и общепризнан в мире.

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