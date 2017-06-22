В центре Киева планируют установить памятник экс-президенту США

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В центре Киева — на пересечении улиц Институтская и Липская — может появиться памятник экс-президенту США Рональду Рейгану. Памятник 40-ому президенту США планируют установить на месте бывшего памятника первому секретарю ЦК КПУ Дмитрию Мануильскому, который был снесен активистами во время Революции достоинства в 2014 году

С соответствующей инициативой выступило Украинское общество экономических свобод (UEFF), пишет Washington Examiner.

Издание отмечает, что с 2011 года количество монументов Рейгану выросло в Европе, и теперь украинская власть может поставить памятник Рональду Рейгану в центре Киева.

По словам президента UEFF Марьяна Заблоцкого, установка памятника необходима для чествования значительного вклада Рейгана в преодолении коммунизма.

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В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.