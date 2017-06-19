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    Киев

    Судью Оболонского суда Киева уволят за аресты участников Евромайдана

    (обновлено: )3613
    Адвокат майдановцев сообщил, что к судье Оболонского районного суда Киева Юлии Бевзенко (Оробец) дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение применить к судье Оболонского районного суда Киева Юлии Бевзенко (Оробец) дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

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    Как уточнил адвокат Роман Маселко, Бевзенко уволят в связи с ее решениями об арестах участников Евромайдана в 2014 году и лишении водительских прав участников Автомайдана. 

    "Судья Оболонского суда Киева — Бевзенко (Оробец) Ю. П. таки будет уволена с должности из-за дел Майдана. Только что такое решение было принято второй дисциплинарной палатой ВСП", — написал он на своей странице в Facebook.

    Facebook Романа Маселко
    Комментарий адвоката Романа Маселко

    До этого момента судья была отстранена от должности. 

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    Ответственность за смерть более 100 человек во время массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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