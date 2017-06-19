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    Под Киевом на военном объекте произошла стрельба

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    По информации Военной прокуратуры, находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия.
    Боец ВСУ
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Военнослужащий ранил из табельного огнестрельного оружия постороннего человека на территории воинской части в Борисполе под Киевом. По данному факту военная прокуратура открыла уголовное производство, сообщается на сайте ведомства.

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    "Находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия, причинив огнестрельное ранение в ногу", – говорится в сообщении.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее потерпевшему телесные повреждения).

    В свою очередь Министерство обороны сообщает, что инцидент произошел на военном аэродроме. Отмечается, что боец "в соответствии с требованиями устава применил оружие по отношению к гражданскому лицу, которое незаконно находилось на территории военного аэродрома".

    Нарушитель получил пулевое ранение в стопу. Ему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Ранее пресс-служба Нацполиции в Сумской области сообщила, что в Конотопе Сумской области между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой.

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