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    В Киеве осталось 10 советских памятников, подлежащих сносу

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (177)

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    Как сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, в Киеве еще не демонтированы 10 памятников и 18 памятных знаков, которые подлежат сносу.
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Десять памятников и 18 памятных знаков времен СССР остались в столице, которые еще не "декоммунизированы" в рамках соответствующего закона и подлежат сносу, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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    "По подсчетам Института, по состоянию на 15 июня 2017 года в Киеве остаются недемонтированными 10 памятников и 18 памятных знаков", — цитирует Вятровича 44.ua.

    44.ua
    Список памятников, подлежащих демонтажу в Киеве

    Напомним, не так давно в столице "декоммунизировали" фреску Петра Первого.

    Ранее сообщалось, что в Украине "декоммунизировали" футбольный клуб "Ильичевец".

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