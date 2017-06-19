В Киеве осталось 10 советских памятников, подлежащих сносу

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Десять памятников и 18 памятных знаков времен СССР остались в столице, которые еще не "декоммунизированы" в рамках соответствующего закона и подлежат сносу, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.
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"По подсчетам Института, по состоянию на 15 июня 2017 года в Киеве остаются недемонтированными 10 памятников и 18 памятных знаков", — цитирует Вятровича 44.ua.
Список памятников, подлежащих демонтажу в Киеве
Напомним, не так давно в столице "декоммунизировали" фреску Петра Первого.
Ранее сообщалось, что в Украине "декоммунизировали" футбольный клуб "Ильичевец".