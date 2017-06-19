В Киеве на дороге сгорел микроавтобус

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Электриков сгорел микроавтобус Volkswagen T4. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 19 июня, в 11:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что возле проезжей части дороги по ул. Электриков, в автомобиле произошел пожар", — говорится в сообщении.

"В результате пожара, водитель автомобиля, который до приезда спасателей пытался самостоятельно потушить пожар, получил ожоги кожи правой руки, после чего обратился за помощью к врачам скорой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации отказался", — отмечается в сообщении.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливается.

Напомним, ранее в Харькове во дворе жилой шестнадцатиэтажки на ул. Ахсарова сгорел микроавтобус Volkswagen LT 46.