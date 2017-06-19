Кабмин поручил вернуть в Киев горячую воду

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к сети ТЭЦ-6 в столице для возобновления подачи горячей воды в несколько столичных районов, сообщил в ходе селекторного совещания профильный министр Игорь Насалик.

По его словам, ранее было дано протокольное поручение "Киевтрансгазу", однако в течение уже пяти дней данный вопрос так и не решен.

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В связи с этим Насалик призвал премьер-министра Владимира Гройсмана дать аналогичное поручение со своей стороны.

Напомним, 30 мая "Киевтрансгаз" полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой около 300 тысяч киевлян.