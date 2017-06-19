В одном из парков Киева нашли разбитую полицейскую машину

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Разбитая полицейская машина Toyota Prius обнаружена в Голосеевском парке Киева, сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Мужчина, который рыбачил неподалёку, сообщил, что авария произошла примерно в 05:30 утра. Говорит, что никакой погони не было, но точно рассказать, как именно произошло ДТП, не смог", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Facebook "Киев Оперативный" Разбитая полицейская машина в Голосеевском парке Киева

О пострадавших не сообщается.

Подробности ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил пять автомобилей и терассу кафе.