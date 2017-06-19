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    Киев

    В одном из парков Киева нашли разбитую полицейскую машину

    (обновлено: )24730
    Рыбачивший неподалеку мужчина сообщил, что около 5.30 утра в понедельник произошла авария, однако других подробностей инцидента привести не смог. О пострадавших не сообщается.
    Разбитая полицейская машина в Голосеевском парке Киева
    Facebook "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Разбитая полицейская машина Toyota Prius обнаружена в Голосеевском парке Киева, сообщают очевидцы в социальных сетях.

    "Мужчина, который рыбачил неподалёку, сообщил, что авария произошла примерно в 05:30 утра. Говорит, что никакой погони не было, но точно рассказать, как именно произошло ДТП, не смог", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

    Facebook "Киев Оперативный"
    Разбитая полицейская машина в Голосеевском парке Киева

    О пострадавших не сообщается.

    Подробности ЧП выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Ужгороде молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил пять автомобилей и терассу кафе.

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