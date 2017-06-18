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    Киев

    Разрыв трубы в Киеве: жители Подола остались без воды

    (обновлено: )13320
    Согласно информации, разрыв трубы произошел на улице Белицкой. Движение перекрыто, объезд - через улицу Межевую. Микрорайон остался без горячей и холодной воды.
    В Подольском районе Киева произошел разрыв трубы
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева произошел разрыв трубы, после чего микрорайон остался и без горячей, и без холодной воды.

    Ликвидация последствий масштабного прорыва магистрального трубопровода в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Масштабный прорыв трубы в Киеве: как ликвидируют последствия

    Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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    Разрыв трубы произошел на улице Белицкой.

    "Не было горячей воды, нет уже и холодной. Движение перекрыто, объезд через улицу Межевую. Целый микрорайон без воды! – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo провалился под асфальт в результате прорыва трубы в столице. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Соломенском районе.

     

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