Разрыв трубы в Киеве: жители Подола остались без воды

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева произошел разрыв трубы, после чего микрорайон остался и без горячей, и без холодной воды.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Читайте также: Украина, очевидно, что под внешним управлением — Кожара

Разрыв трубы произошел на улице Белицкой.

"Не было горячей воды, нет уже и холодной. Движение перекрыто, объезд через улицу Межевую. Целый микрорайон без воды! – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Polo провалился под асфальт в результате прорыва трубы в столице. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Соломенском районе.