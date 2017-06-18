Под Киевом автомобиль наехал на пешеходов, одна женщина погибла

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Василькове Киевской области водитель BMW на обочине дороги сбил двух женщин и скрылся с места происшествия. Одна из женщин умерла на месте, вторую госпитализировали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Киевской области.

"Сегодня в 00:35 часов в г. Васильков на ул. Тракторная автомобиль BMW с польской регистрации не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по обочине дороги. Водитель с места происшествия скрылся. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь", — говорится в сообщении.

В результате столкновения 53-летняя жительница столицы от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, до приезда скорой. 47-летнего уроженца Тернопольской области с множественными травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали водителя — 18-летнего местного жителя. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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