Организаторы ЛГБТ-марша предупредили участников об охоте на них после акции

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Организаторы "Марша равенства" советуют в воскресенье участникам акции не гулять по улицам Киева, поскольку возможна охота на них, сообщает УНН.

"Сейчас не следует гулять по улицам, следует поехать домой или в безопасное место — ТЦ или супермаркет и провести там некоторое время, потому что наши оппоненты возможно проводят т.н. сафари, когда по городу выискивают людей, которые похожи на участников марша", — сказал организатор марша Зорян Кись.

Он напомнил, что вчера был взломан сайт одной из ЛГБТ-организаций.

По его словам, итоги марша будут подведены вечером, 18 июня.

Напомним, в целом марш ЛГБТ-сообщества в воскресенье прошел мирно, почти без инцидентов.