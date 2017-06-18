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    Организаторы ЛГБТ-марша предупредили участников об охоте на них после акции

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (168)

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    Организатор марша Зорян Кись заявил, что противники марша "возможно проводят т.н. сафари, когда по городу выискивают людей, которые похожи на участников марша".
    ЛГБТ-марш в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Организаторы "Марша равенства" советуют в воскресенье участникам акции не гулять по улицам Киева, поскольку возможна охота на них, сообщает УНН.

    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
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    "Сейчас не следует гулять по улицам, следует поехать домой или в безопасное место — ТЦ или супермаркет и провести там некоторое время, потому что наши оппоненты возможно проводят т.н. сафари, когда по городу выискивают людей, которые похожи на участников марша", — сказал организатор марша Зорян Кись.

    Он напомнил, что вчера был взломан сайт одной из ЛГБТ-организаций.

    По его словам, итоги марша будут подведены вечером, 18 июня.

    Напомним, в целом марш ЛГБТ-сообщества в воскресенье прошел мирно, почти без инцидентов.

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