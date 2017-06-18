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    Киев

    "Марш равенства" в Киеве завершился

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (163)

    (обновлено: )11103
    В марше приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые привели с собой также детей. На марше можно было увидеть флаги некоторых европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Швеция.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    112 Украина

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Киеве завершился "Марш равенства" ЛГТБ-сообщества. В этом году он прошел мирно. Сейчас люди собираются идти к метро, чтобы покинуть место события.

    Как сообщает "Радио свобода" с места проведения акции, в марше приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые привели с собой также маленьких детей. 

    На марше можно было увидеть флаги некоторых европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Швеция.

    Также в марше приняли участие известные представители шоу-бизнеса.

    УНИАН
    ЛГБТ-марш в Киеве

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