"Марш равенства" в Киеве завершился

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Киеве завершился "Марш равенства" ЛГТБ-сообщества. В этом году он прошел мирно. Сейчас люди собираются идти к метро, чтобы покинуть место события.

Как сообщает "Радио свобода" с места проведения акции, в марше приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые привели с собой также маленьких детей.

На марше можно было увидеть флаги некоторых европейских стран, таких как Великобритания, Франция, Швеция.

Также в марше приняли участие известные представители шоу-бизнеса.

УНИАН ЛГБТ-марш в Киеве

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