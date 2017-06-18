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    Киев

    В центре Киева из-за ЛГБТ-марша дежурят наряды полиции, перекрыта улица

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (158)

    (обновлено: )14601
    По адресу ул. Владимирская, 61-б в центре Киева выставлен кордон и установлены металлические перегородки. Перед парком Шевченко также все перекрыто.
    В центре Киева из-за ЛГБТ-марша дежурят наряды полиции
    112.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 июня, в центре Киева перед началом Марша равенства ЛГБТ дежурят подразделения полиции и Национальной гвардии, сообщает канал "112 Украина".

    112.ua
    В центре Киева из-за ЛГБТ-марша дежурят наряды полиции

    Как стало известно, по адресу ул. Владимирская, 61-б выставлен кордон и установлены металлические перегородки.

    Перед парком Шевченко также все перекрыто.

    112.ua
    В центре Киева из-за ЛГБТ-марша дежурят наряды полиции

    В самом парке Шевченко в это время выступают противники ЛГБТ-акции. Между выступлениями звучит громкая музыка.

    Как сообщалось ранее, на время марша в Киеве перекроют движение транспорта по ряду улиц. Так, временно перекроют движение на Владимирской (от ул. Хмельницкого до Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (от ул. Саксаганского до ул. Скоропадского), ул. Пушкинской (от б-ра Шевченко до ул. Толстого), на бульваре Шевченко (от Бессарабской площади до ул. Леонтовича).

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