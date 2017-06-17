В Киеве стартовал международный мотопробег

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В киевской полиции сообщили, что правоохранители сопровождают участников мотопробега, который стартовал в столице в субботу, движение по маршруту ограничено.

"По маршруту следования колонны очень ограничено движение транспорта. За порядком в столице следят более 5,5 тысяч правоохранителей", — говорится в сообщении.

По данным полиции, мероприятие проходит в рамках празднования третьей годовщины создания украинского филиала байкерского клуба Hells Angels, участие в нем принимают представители многих стран мира.

Колонна стартовала в 15.00 с улицы Дегтяревской по своему маршруту, который пролегает также через центр города.

"Сопровождение колонны обеспечат работники батальона сопровождения и управления патрульной полиции. Кроме того, на всех перекрестках обеспечена работа полицейских автопатрулей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичная полиция будет работать в усиленном режиме в период с 16 по 18 июня.